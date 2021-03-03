МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Количество предложений на вторичном рынке недвижимости Москвы продолжает сокращаться. Как сообщает "Инком-недвижимость" (есть в распоряжении "Прайма"). Россиян предупредили о мошенничестве с ошибочным зачислением денег

Так, в профильном департаменте компании отметили, что на вторичном рынке старой Москвы актуальные тенденции резко изменились.

Средний уровень цен в этой части столицы продолжает оставаться весьма высоким. За год — с февраля 2020-го — средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 18,6%.

"Во вторичном сегменте жилья все так же ощущается недостаток предложения, ведь количество экспонируемых квартир за это время уменьшилось на 19,2%", — отмечает агентство недвижимости.

По мнению специалистов компании, предпосылок для скорого восстановления экспозиции в столице пока нет. Потенциальные продавцы квартир порой откладывают сделку, это происходит по ряду причин:

они боятся обесценивания тех денег, которые получат после реализации жилплощади,



некоторые собственники надеются на дальнейшее удорожание недвижимости.

Те, кто на волне прошлогоднего ажиотажного спроса купили квартиру для сохранения своих накоплений, сейчас планируют сдавать ее в аренду и даже не думают о продаже.

"Массового притока лотов из сегмента новостроек также не ожидается — доля инвестиционных сделок здесь велика, однако переход новых объектов на "вторичку" сильно растянут во времени", — отметили в риэлторской компании.