Купить квартиру на вторичном рынке становится все сложнее и дороже
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Количество предложений на вторичном рынке недвижимости Москвы продолжает сокращаться. Как сообщает "Инком-недвижимость" (есть в распоряжении "Прайма").
Так, в профильном департаменте компании отметили, что на вторичном рынке старой Москвы актуальные тенденции резко изменились.
Средний уровень цен в этой части столицы продолжает оставаться весьма высоким. За год — с февраля 2020-го — средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 18,6%.
"Во вторичном сегменте жилья все так же ощущается недостаток предложения, ведь количество экспонируемых квартир за это время уменьшилось на 19,2%", — отмечает агентство недвижимости.
По мнению специалистов компании, предпосылок для скорого восстановления экспозиции в столице пока нет. Потенциальные продавцы квартир порой откладывают сделку, это происходит по ряду причин:
- они боятся обесценивания тех денег, которые получат после реализации жилплощади,
- некоторые собственники надеются на дальнейшее удорожание недвижимости.
Те, кто на волне прошлогоднего ажиотажного спроса купили квартиру для сохранения своих накоплений, сейчас планируют сдавать ее в аренду и даже не думают о продаже.
"Массового притока лотов из сегмента новостроек также не ожидается — доля инвестиционных сделок здесь велика, однако переход новых объектов на "вторичку" сильно растянут во времени", — отметили в риэлторской компании.
https://1prime.ru/development/20210303/833150467.html