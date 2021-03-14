МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Земельные участки под строительство индивидуального жилья за последний год выросли в цене вблизи всех крупных российских городов. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные федерального портала "Мир квартир".

Больше всего участки подорожали в Ростовской области, это на 11,5% больше, чем год назад.

В Краснодарском крае и Свердловской области рост составил 10,2%.

Меньше всего цены на землю выросли:

в Пермском крае — 2,8%,



Красноярском крае — 3,8%,

Санкт-Петербурге — 3,9%.

Традиционно самые дорогие участки продают и покупают в Московской области. Здесь цена сотки в среднем составляет 371 тысячу рублей. В Москве — 344 тысячи рублей. Санкт-Петербурге — 278 тысяч рублей.

Земля в Краснодарском крае около города стоит 251 тысячу рублей за сотку.

Что касается объема предложения на рынке, то за год ажиотажа он почти не сократился.

При этом спрос во многих городах-миллионниках резко вырос: больше всего в Нижегородской области — на 19,4%.

В Краснодарском крае — на +18,4%.

В Москве — на 18,3%.

"Повышение цен обусловлено ростом интереса к загородной недвижимости в прошлом году. Правда, в основном спрос был направлен на дома и дачи, но и на сегмент земельных участков его хватило. Многие люди решили не покупать дом у застройщика или у собственников на вторичном рынке, а предпочли приобрести землю и построиться самостоятельно", — рассказал изданию генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Многие покупатели приобретали участки в инвестиционных целях. В частности, те, кому не хватало денег на покупку квартиры, так как участок земли считается хорошим и потенциально прибыльным вложением средств.

"У людей в сознании произошла переоценка ценностей, которая будет давать о себе знать еще какое-то время. Она приведет к тому, что этим летом ценовое ралли на землю продолжится", — отметил Луценко.