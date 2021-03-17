МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Эксперты назвали ряд ключевых промахов, которые совершают жители нашей страны, когда продают вторичное имущество. Об этом написала ИА DEITA.RU. В России рухнули продажи жилья

Наиболее распространенной ошибкой (из которой следуют многие другие) специалисты "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" назвали отказ от использования услуг риелтора при совершении акта продажи недвижимости. Большинство россиян пугает размер комиссии (а гонорар риелтора может достигать нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от объекта). Помимо этого, они склонны недооценивать работу, которую проделывает специалист по недвижимости.

Эксперты отмечают, что, по правде говоря, далеко не каждый россиянин способен адекватно оценить собственное имущество без помощи риелтора, и тем более привести цену в соответствие с реалиями рынка. В результате получается либо слишком маленькая цена, либо слишком завышенная (и, соответственно, отсутствие звонков).

Ряд других ошибок вполне предсказуемы, и их можно было бы избежать при использовании услуг специалиста по недвижимости: это плохие фотографии объекта, неправильное или недостаточное размещение объявлений в сети, неграмотное описание продаваемой квартиры, пропуск звонков от потенциальных покупателей. Также у продавца может в какой-то момент не оказаться ключевого документа, о котором ему бы напомнил риелтор.