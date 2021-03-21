МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации спрос на новые квартиры превысил предложение, пишет "Российская газета" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Как будет торговаться нефть на следующей неделе

При этом острого дефицита квартир ожидать не стоит, считают опрошенные изданием эксперты, так как на рынок выходят новые жилищные проекты.

Поясняется, что почти во всех субъектах РФ у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом Файзуллин рассказал на саммите деловых кругов "Сильная Россия".

"В этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства", — пояснил он.

В конце января текущего 2021 года было продано уже 70% квартир в домах с плановым вводом в эксплуатацию до конца текущего года, сообщал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Раньше считалось нормальным показателем, если в доме при вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир", — отмечал Гольдберг.

При этом за последние полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 миллиона (на сентябрь 2019 года) до 1,8 миллиона — на февраль года текущего.

У такого сокращения предложения есть два фактора:

коронакризис,

переход отрасли на проектное финансирование.



"Удлинился цикл согласования проектов, особенно в банках. Кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка, а начать заниматься жилищным строительством "с нуля" стало трудно", — прокомментировал изданию коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

Год назад россияне могли выбирать из 350 тысяч квартир и апартаментов, выведенных в активную продажу, сейчас — из 260 тысяч, добавляет руководитель Аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Однако Попов подчеркивает, что в буквальном смысле квартиры не закончились. Однако если ни один новый проект не выйдет в реализацию, имеющихся корпусов (с учетом еще не выведенных запасов) хватит только на 9-10 месяцев продаж с текущими темпами.

"Такое соотношение, действительно, не характерно для рынка новостроек в последние годы. Обычно срок исчерпания запасов исчислялся 15-25 месяцами", — подытожил он.

Особенно острый дефицит нового жилья — в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, а также в Саратовской области, где в феврале спрос многократно превысил объем предложения.