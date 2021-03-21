В России появился дефицит новых квартир
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации спрос на новые квартиры превысил предложение, пишет "Российская газета" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
При этом острого дефицита квартир ожидать не стоит, считают опрошенные изданием эксперты, так как на рынок выходят новые жилищные проекты.
Поясняется, что почти во всех субъектах РФ у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом Файзуллин рассказал на саммите деловых кругов "Сильная Россия".
"В этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства", — пояснил он.
В конце января текущего 2021 года было продано уже 70% квартир в домах с плановым вводом в эксплуатацию до конца текущего года, сообщал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
"Раньше считалось нормальным показателем, если в доме при вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир", — отмечал Гольдберг.
При этом за последние полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 миллиона (на сентябрь 2019 года) до 1,8 миллиона — на февраль года текущего.
У такого сокращения предложения есть два фактора:
- коронакризис,
- переход отрасли на проектное финансирование.
"Удлинился цикл согласования проектов, особенно в банках. Кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка, а начать заниматься жилищным строительством "с нуля" стало трудно", — прокомментировал изданию коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.
Год назад россияне могли выбирать из 350 тысяч квартир и апартаментов, выведенных в активную продажу, сейчас — из 260 тысяч, добавляет руководитель Аналитического центра "Циан" Алексей Попов.
Однако Попов подчеркивает, что в буквальном смысле квартиры не закончились. Однако если ни один новый проект не выйдет в реализацию, имеющихся корпусов (с учетом еще не выведенных запасов) хватит только на 9-10 месяцев продаж с текущими темпами.
"Такое соотношение, действительно, не характерно для рынка новостроек в последние годы. Обычно срок исчерпания запасов исчислялся 15-25 месяцами", — подытожил он.
Особенно острый дефицит нового жилья — в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, а также в Саратовской области, где в феврале спрос многократно превысил объем предложения.
https://1prime.ru/development/20210321/833285966.html