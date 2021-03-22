МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Росреестр сообщил о новой схеме мошенничества, пишет РИА Новости.

В частности, в Москве участились случаи рассылки писем, в которых говорится о необходимости оформления жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Столичное управление Росреестра отметило, что такого рода рассылки — новая уловка преступников.

Регистрация прав на объекты недвижимости, купленной или приобретенной до 31 января 1998 года, носит заявительный характер. Процедура является бесплатной для правообладателя.

Вся информация о таких сделках уже была учтена предшествующими Росреестру органами, которые занимались регистрацией прав. Они считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.

"Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям", — заявил в беседе с РИА Новости руководитель управления Игорь Майданов.

При этом Росреестр призывает собственников жилья своевременно актуализировать информацию в реестре недвижимости. В первую очередь речь идет о пожилых людях и одиноких граждан.