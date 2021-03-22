С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — ПРАЙМ. Объединение Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в Фонд развития территорий не отразится на темпах переселения граждан из аварийного жилья, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ

Минстрой России ранее подготовил проект закона об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Как указывалось в материалах к законопроекту, опубликованных на портале проектов правовых актов, он разработан в соответствии с утвержденным правительством планом мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития страны.

Слияние юридических лиц, отмечалось в документе, предполагается проводить с начала очередного бюджетного периода – 1 января 2022 года, так как объединение в течение года повлекло бы необходимость многочисленных операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств.

"По переселению – нет, а дольщиками надо заниматься… Я вообще считаю, что тему дольщиков через год надо закрывать как класс, потому что это временная часть, когда людей просто надули", — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Степашина, законопроект об образовании Фонда развития территорий, вероятнее всего, будет принят новым составом Госдумы в ходе осенней сессии в 2021 году. Он добавил, что в сферу деятельности этого фонда "на 90%" войдут вопросы, связанные с модернизацией ЖКХ, переселением граждан из аварийного жилья и обеспечением капремонта жилых домов.

Как сообщали ранее РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ, объединение фондов дольщиков и ЖКХ в Фонд развития территорий не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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