С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — ПРАЙМ. Объединение Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в Фонд развития территорий не отразится на темпах переселения граждан из аварийного жилья, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

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Минстрой России ранее подготовил проект закона об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Как указывалось в материалах к законопроекту, опубликованных на портале проектов правовых актов, он разработан в соответствии с утвержденным правительством планом мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития страны.

Слияние юридических лиц, отмечалось в документе, предполагается проводить с начала очередного бюджетного периода – 1 января 2022 года, так как объединение в течение года повлекло бы необходимость многочисленных операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств.

"По переселению – нет, а дольщиками надо заниматься… Я вообще считаю, что тему дольщиков через год надо закрывать как класс, потому что это временная часть, когда людей просто надули", — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Степашина, законопроект об образовании Фонда развития территорий, вероятнее всего, будет принят новым составом Госдумы в ходе осенней сессии в 2021 году. Он добавил, что в сферу деятельности этого фонда "на 90%" войдут вопросы, связанные с модернизацией ЖКХ, переселением граждан из аварийного жилья и обеспечением капремонта жилых домов.

Как сообщали ранее РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ, объединение фондов дольщиков и ЖКХ в Фонд развития территорий не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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