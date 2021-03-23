МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россияне, которые подарили свою квартиру, могут забрать ее назад, однако сделать это будет довольно сложно. О том, как вернуть свое имущество, сообщает РИА Новости со ссылкой на московского нотариуса Вадима Сопина. Названа стоимость косметического ремонта квартиры в Москве

По его словам, существуют несколько оснований для отмены дарения. Например, россиянин вправе отменить дарение, если тот, кому он подарил свое имущество, совершил покушение на его жизнь (либо умышленно причинил ему телесные повреждения). Такой же вес имеют факты покушения на жизнь и здоровье членов семьи дарителя.

Помимо этого, отмены дарения могут потребовать наследники дарителя в судебном порядке. Основанием может считаться недееспособность гражданина, подарившего квартиру. Эксперт объяснил, что здесь имеется в виду ситуация, когда человек не способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Сопин также отметил, что потребовать отмены дарения недвижимости можно через суд, если обращение одаряемого с полученным имуществом, представляющим для дарителя большую неимущественную ценность, "создает угрозу его безвозвратной утраты". При этом в суде придется доказать, что подаренная квартира действительно представляет неимущественную ценность.

Также в договоре может быть прописано право дарителя отменить свое распоряжение в случае, если он переживет того, кому дарит недвижимость. Суд имеет право отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, если нарушены положения закона о несостоятельности (банкротстве), отметил нотариус. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

Ранее были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате теряют жилье.