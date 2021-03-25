МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В 2021 году в России в 1,5 раза подорожает услуга по содержанию многоквартирных домов. Причем повышение стоимости будет происходить за счет собственников. Однако этого можно избежать, если отказаться от этой услуги. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий адвоката и правозащитника Павела Дуксина. Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

Он отметил, что в этом году в стране в 1,5 раза в среднем в цене вырастет услуга по содержанию многоквартирного дома, что во многом связано с утвержденными новыми "антиковидными" санитарными правилами по ежедневной уборке подъездов с использованием моющих средств. "Все это будет происходить за счет собственников. Но необходимо понимать, что если тарифы планируют повышать, то это должно происходить через общее собрание", — объяснил Дуксин.

Правозащитник подчеркнул, что нововведение не является обязательным, поэтому у жильцов есть полное право исключить его из перечня услуг. При получении квитанций россиянам следует внимательно проверять свои документы. Если тариф не отменят, то можно потребовать пересмотра. "Его (тариф) можно оспорить в суде при необходимости. Только бдительность граждан может спасти от переплат", — добавил эксперт.

Напомним, что новые санитарные правила вступили в силу в России 1 марта. Эксперты считают, что эти изменения могут поспобствовать увеличению платежей за коммунальные услуги.