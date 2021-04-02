МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Вторичное жилье в России в марте продолжило дорожать: в тройку лидеров по росту цен за месяц вошли Нижний Новгород, Омск и Краснодар, при этом в Москве и Санкт-Петербурге темпы подорожания такого жилья замедлились, выяснила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. Эксперт назвал недвижимость, на которой можно заработать в 2021 году

Стоимость одного квадратного метра в Нижнем Новгороде в марте 2021 года по сравнению с февралем увеличилась на 2,57% и составила 76 629 рублей. В Омске квадратный метр подорожал на 2,52%, до 50 378 рублей, в Краснодаре – на 2,49%, до 57 967 рублей.

Меньше всего за месяц цены выросли в Челябинске: стоимость жилья увеличилось на 0,44% и составила 42 113 рублей. Далее в рейтинге идут Ростов-на-Дону с ростом на 0,98% (60 568 рублей) и Уфа (рост на 1,01%, до 73 944 рублей).

"Москва оказалась на 14 месте. В столице рост цен на жилье замедлился, цены выросли на 1,13%, стоимость одного квадратного метра составила 246 390 рублей", — говорится в сообщении SRG.

В Санкт-Петербурге также наблюдается замедление темпов роста цен на жилье — квадратный метр за месяц подорожал на 1,34%, до 147 278 рублей. Месяцем ранее этот показатель вырос на 2,95%. В рейтинге SRG северная столица заняла 12-е место.

При этом за год больше всего стоимость "вторички" выросла в Санкт-Петербурге – на 23,31%, до 147 278 рублей. Второе место у Нижнего Новгорода: в марте 2020 года квадратный метр стоил 65 758 рублей, а спустя год — уже 76 629 рублей, рост составил 16,53%.

На третьем месте расположилась Москва: квадратный метр подорожал за год с 211 535 рублей до 246 390 рублей, или на 16,48%. Меньше всего цены выросли в Тольятти (5,37%), Самаре (5,56%) и Перми (6,04%), выяснили аналитики.