МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россияне могут претендовать на получение бесплатного жилья от государства, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям, а к тому же запастись терпением. Подробнее на эту тему рассказано в материале "РБК-Недвижимости".

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Российский закон предусматривает поддержку граждан и предоставление льгот. С помощью определенных субсидий государство может помочь купить квартиру и улучшить жилищные условия, приобрести земельный участок и получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, предусмотрена выдача бесплатных квартир для отдельных категорий граждан. Большие шансы переехать есть у малоимущих, многодетных и тех, чье жилье признано непригодным для проживания без возможности капитального ремонта и реконструкции. Отмечается, что к льготным категориям также относятся люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Эксперт назвал покупку квартиры для сдачи в аренду ошибочным решением

ОЧЕРЕДНОСТЬ ЗАЯВОК

Аналитики "РБК-Недвижимости" отмечают, что после получения определенного статуса и подачи заявки никто не гарантирует скорый переезд в новую квартиру. Такой запрос будет поставлен в очередь, но некоторые категории граждан имеют приоритетное право на получение жилья. Это ветераны Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей работников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении. Вторые в списке — инвалиды, сироты, жертвы стихийных катастроф, работники прокуратуры и суда. И лишь затем на общих основаниях рассматриваются заявки многодетных, малоимущих семей и граждан, нуждающихся в улучшении условий из-за недостатка площади квартир и ветхости домов, в которых они живут.

НАБОР ФАКТОРОВ

Гражданам, претендующим на бесплатную квартиру, достаточно будет подтверждения своего статуса, включенного в перечень социальных льгот (на основании заключения врача или справки с работы). Людям с низким уровнем дохода придется доказать свое финансовое положение, чтобы получить жилье по договору социального найма. Совокупный заработок всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума, который устанавливает региональная власть. Причем учитывается не только зарплата, но и проценты от вкладов и депозитов, доход от сдачи квартир в аренду, гонорары, стипендии, пенсии и алименты от бывших супругов. Чтобы получить статус малоимущей семьи, нужно подать заявку в местный муниципалитет.

Кроме своего низкого уровня заработка, гражданин должен подтвердить один из дополнительных критериев, по которым он может претендовать на квартиру. Это может быть отсутствие жилья или недостаточная площадь с учетом количества проживающих — менее 10 квадратных метров на человека. Влияние на положительное решение о выдаче ключей также оказывают многодетность (трое и более детей), статус матери-одиночки и сироты. Кроме того, государственная комиссия может навести справки о репутации заявителя на работе и среди соседей, а также обратить внимание на условия проживания: умение поддерживать чистоту и порядок, сохранять квартиру в пригодном для жизни состоянии. Эксперты рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

СКОЛЬКО СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ

Закон не устанавливает конкретные сроки рассмотрения заявлений на бесплатное жилье. Оно, как правило, зависит от региона, информацию лучше уточнять в местном муниципалитете. Бывают ситуации, когда люди годами ждут квартиры и не получают их, когда подходит очередь. Это может случиться по причине смерти одного из членов семьи, прописанного в квартире с недостаточным метражом, улучшения условий проживания за свой счет или повышения совокупного уровня дохода.

Отмечается, что представители государства могут отказать в выдаче квартиры, если был представлен неполный комплект документов или указаны неверные сведения (обычно все это выясняется на этапе подачи запроса). Когда подойдет очередь заявителя, будут проверены сделки с недвижимостью, совершенные членами семьи за период с момента подачи документов. Важно, чтобы за это время люди не ухудшали нынешние условия проживания намеренно в целях получения квартиры как можно скорее: доказанный факт может стать причиной отказа в выдаче жилья.