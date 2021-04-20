МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Среди работающих россиян теоретически быстрее всего накопить на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Как сообщает РБК, именно эти города стали лидерами рейтинга, составленного специалистами сервиса по подбору персонала hh.ru и сервиса по подбору недвижимости ЦИАН. Эксперт назвал покупку квартиры для сдачи в аренду ошибочным решением

Отмечается, что за основу расчета были взяты медианные предлагаемые зарплаты и средняя стоимость однокомнатной квартиры в городах России. Сумма, которую работник гипотетически может откладывать каждый месяц, рассчитывалась как разница между зарплатой и установленным в регионе прожиточным минимумом для трудоспособных граждан.

В итоге получилось, что жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут в среднем за пять лет накопить за однокомнатную квартиру, а за год — на первый взнос по ипотеке (15%). Медианные зарплаты в этих городах составили 40-42 тысяч рублей, средняя стоимость однокомнатной квартиры — от 1 миллиона 650 тысяч рублей до 1 миллиона 920 тысяч рублей.

Жителям Ульяновска, Рязани, Кирова, Тольятти, Омска и Астрахани придется копить по шесть лет на квартиру и по году на первый взнос. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это уйдет 9 лет и 1 год соответственно. В Казани придется 11 лет копить на квартиру и два года на первый взнос. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге для покупки квартиры жить на прожиточный минимум придется 12 лет, накопление на первоначальный взнос займет 2 года.

У работающих москвичей, если следовать методике исследования, 12 лет является минимальным сроком накопления на квартиру. Уложиться в этот интервал могут топ-менеджеры, работникам сферы добычи сырья, строительства и IT придется ждать 14 лет.

16 лет потребуется на покупку квартиры в Москве работникам автомобильного бизнеса, сферы закупок, сотрудникам банков и финансовых организаций, а также юристам. Свыше 20 лет потребуется откладывать на покупку квартиры столичным рабочим (21 год), административному персоналу (22 года), работникам сферы туризма и общепита (22 года), а также студентам и молодым специалистам (25 лет). Эксперт научил, как сократить коммунальные платежи за пустую квартиру

Среднюю стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в Москве приняли за 9 790 000 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 361 рублей. Вилка предлагаемых медианных зарплат составила от 86 828 рублей для менеджеров до 53 612 рублей для студентов.

В среднем работающий в Москве человек может накопить на однокомнатную квартиру за 18 лет, а откладывать на первоначальный взнос по ипотеке ему придется в среднем 3 года.