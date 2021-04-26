МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен на первичном рынке жилья в каждом регионе РФ и до 15 мая доложить об итогах. ФАС проверит ценообразование на рынке недвижимости

Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 года", — говорится в перечне поручений.