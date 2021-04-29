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Эксперты предупреждают россиян о скачке спроса на жилье
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Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021 года. О новом скачке покупательской активности сообщает... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021 года. О новом скачке покупательской активности сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.
Повышение спроса может произойти непосредственно после майских праздников, предупредили участники рынка. Причем однозначного решения о продлении программы дешевой ипотеки пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные заемщики будут торопиться с заключением сделок. Кроме того, интерес к покупке жилья может возрасти из-за дополнительного снижения ставок по льготной ипотеке рядом крупных банков.
Эксперты сравнивают текущую ситуацию на рынке жилья с ажиотажем осени 2020-го, когда покупатели стремились успеть приобрести квартиры до завершения программы льготой ипотеки (изначально предполагалось, что она закончится 1 ноября 2020 года). Пик продаж у многих застройщиков был зафиксирован в сентябре-ноябре.
Тем не менее, ряд специалистов полагают, что столь ажиотажного спроса, как в прошлом году, в мае-июне все же не будет: сильно возросшая стоимость жилья нивелировала эффект от льготной ипотеки. Но откладывать покупку квартиры не стоит, так как цены на недвижимость в ближайшей перспективе не снизятся, уверены они.