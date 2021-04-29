МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021 года. О новом скачке покупательской активности сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Эксперты объяснили, как правильно проверить продавца квартиры

Повышение спроса может произойти непосредственно после майских праздников, предупредили участники рынка. Причем однозначного решения о продлении программы дешевой ипотеки пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные заемщики будут торопиться с заключением сделок. Кроме того, интерес к покупке жилья может возрасти из-за дополнительного снижения ставок по льготной ипотеке рядом крупных банков.

Эксперты сравнивают текущую ситуацию на рынке жилья с ажиотажем осени 2020-го, когда покупатели стремились успеть приобрести квартиры до завершения программы льготой ипотеки (изначально предполагалось, что она закончится 1 ноября 2020 года). Пик продаж у многих застройщиков был зафиксирован в сентябре-ноябре. Аналитики научили, как быстро сдать квартиру в аренду

Тем не менее, ряд специалистов полагают, что столь ажиотажного спроса, как в прошлом году, в мае-июне все же не будет: сильно возросшая стоимость жилья нивелировала эффект от льготной ипотеки. Но откладывать покупку квартиры не стоит, так как цены на недвижимость в ближайшей перспективе не снизятся, уверены они.