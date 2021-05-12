МОСКВА 12 мая — ПРАЙМ. В любом крупном городе в отдельных районах цены на квартиры завышены. В будущем именно тут стоимость недвижимости может значительно снизиться, пишет "Российская газета" со ссылкой на компанию Realist. Эксперт рассказал, какие приложения в смартфоне воруют ваш трафик

Итак, за прошедший год цены на жилье в России выросли в среднем на 15-16%. По данным компании, на это в частности повлияли и желание людей вложить деньги в недвижимость, и льготная ипотека, и переход на "удаленку". Это повысило спрос на жилье в спальных районах.

В то же время в ряде случаев был создан искусственный дефицит квартир, считают эксперты.

"В условиях повышенного спроса на новостройки застройщики создавали еще больший дефицит на рынке, не выставляя все свои предложения на продажу", — отметили они.

В компании считают, что признаками такого искусственного ажиотажа является тот факт, что до сентября 2020 года мы видели высокий ассортимент квартир в конкретном районе, и минимальный сейчас. Также сразу становится заметным несоответствие цен на аналогичные квартиры (не только по метражу и планировке, но и по близости к метро, инфраструктуре) в других районах города. Все это наблюдается в тех районах, где основа рынка (не меньше 40% предложения) — новостройки.

В некоторых районах в открытую продажу девелоперами выставлено около 20% от всех вариантов, "то есть они скрывают часть предложения для поддержания цены на завышенном уровне", пишут аналитики.

По прогнозу, при снижении доходов граждан и вероятной отмене льготной ипотеки с июля 2021 года спрос на квартиры упадет. Рост цен остановится и, возможно, пойдет на спад.

"В каждом крупном городе России есть и районы, в которых стоимость квадратного метра необоснованно завышена, и те, где рост цен вызван объективными причинами, то есть обоснован", — пишет издание.

Если говорить о Москве, то тут на 10-15% завышена стоимость квадратного метра в районах станции метро "Тульская", Ломоносовского проспекта, Матвеевском. В Екатеринбурге слишком переоценены районы Ленинский, Чкаловский.

В Казани — Парк Молодоженов и район Казанского кремля.