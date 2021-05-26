МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В 2021 году россияне оформили у нотариусов 64 488 сделок с земельными участками. По сравнению с предыдущим годом количество подобных сделок возросло на 16 процентов, рассказала "Российская газета".

Столь бурный рост числа покупателей был вызван пандемией, объяснили эксперты. В 2019 году число горожан, собиравшихся приобрести дачу, специалисты оценивали в 42% от всего городского населения. Сейчас число потенциальных покупателей возросло.

Однако профессионалы предлагают гражданам быть внимательнее, чтобы избежать финансовых потерь. При совершении сделки неискушенный бизнесмен может допустить ряд серьезных ошибок:

продавец может передать вам в собственность объект, который является наследством другого лица

покупка участка с нечеткими границами ведет к возможному суду с соседом за лишние метры территории

покупатель не имеет права вести стройку на территории объекта культурного наследия

Нотариусы предупреждают, что многие граждане потеряли свои участки, построенные в прошлом веке. Такие сделки всегда требуют проведения дополнительной проверки.