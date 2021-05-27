МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. С ростом цен на жилье можно бороться только за счет увеличения объема предложения, заявил на коллегии Минстроя вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он призвал регионы страны начинать как можно больше новых проектов жилищного строительства.

При этом зампред правительства также отметил важность сокращения административных барьеров в строительство, несмотря на то, что это связано с сокращением полномочий чиновников.

"Если мы сократим на 30% инвестиционно-строительный цикл, то жилье будет дешевле", — подчеркнул он.

Кроме того, Хуснуллин назвал комплексное развитие территорий "тягачом, который вытащит развитие территорий". Сократить затраты на строительство должны и BIM-технологии, добавил он.

Вице-премьер пояснил в беседе с журналистами, что к росту цен на жилье привели насколько факторов, одним из основных стала пандемия коронавируса, которая спровоцировала остановки некоторых строек и рост заболеваемости людей.

Также, констатировал он, большим вызовом для строителей стал рост инфляции в целом и увеличение стоимости строительных материалов в частности, прежде всего металла, доля которого в себестоимости стройки колеблется от 2% до 30%. Правительство вводит штраф за сбор "излишних" персональных данных

Хуснуллин указал, что удорожание жилья стимулирует нехватка рабочих-мигрантов, дефицит предложения в некоторых регионах России и мягкая денежная политика Банка России, из-за которой люди снимают деньги с вкладов и инвестируют в новостройки.

При этом он отметил, что влияние ипотеки на цены на жилье двоякое. С одной стороны, рост спроса за счёт кредитования жилья дал плюс 5% к стоимости новостроек, а с другой — ипотека позволила в прошлом году привлечь 1,5 триллиона инвестиций в рынок.