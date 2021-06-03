МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российская программа льготной ипотеки на новостройки привела к тому, что граждане стали активнее переезжать из регионов в Москву и Санкт-Петербург, пишет URA.RU со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Токен Baby Shark подскочил в цене в три раза после твита Илона Маска

"Мы как бы стимулируем переток людей в эти мегаполисы. Они, в принципе, и так перенаселены, а мы еще с помощью льготных ипотечных программ подтолкнули людей на приобретение жилья именно в этих регионах", — отметил парламентарий.

Аксаков добавил, что не видит смысла в льготном кредитовании жилья в крупных городах.

"Непонятно, для чего нужны федеральные программы для Санкт-Петербурга, Москвы, таких вот мегаполисов, потому что у них есть свои ресурсы для субсидирования. Цены в этих регионах, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, взлетели из-за ажиотажа", — счел депутат.

Он также добавляет, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля следующего 2022 года.

"Нам важно отрегулировать процесс, чтобы строительная отрасль плавно приспособилась к ситуации, и люди тоже привыкли, чтобы не было ажиотажа. Многие, думая о том, что программа заканчивается, начнут хватать эти кредиты, обеспечивая ажиотаж. Этот момент тоже надо учитывать, потому что этот ажиотажный спрос сбросится через некоторое время, потом может возникнуть довольно серьезное торможение на рынке", — подытожил депутат.