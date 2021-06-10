2021-06-10T18:47:00+03:00
2021-06-10T18:47:04+03:00
2021-06-10T18:47:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210610/833903068.html
Ввод жилья в России за пять месяцев вырос почти на четверть
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ввод жилья в России за пять месяцев 2021 года составил 27,4 миллиона квадратных метров, что на 23,6% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 10.06.2021
жилье, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83321/33/833213355.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/33/833213355.jpg
https://1prime.ru/images/83321/33/833213354.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/33/833213354.jpg
https://1prime.ru/images/83321/33/833213342.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/33/833213342.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ввод жилья в России за пять месяцев 2021 года составил 27,4 миллиона квадратных метров, что на 23,6% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте правительства России.
"По состоянию на 1 июня 2021 года, по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 23,6%, что составляет 27,4 миллиона квадратных метров. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением выше, чем в среднем по стране", – приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В нем также указывается, что по программе "Стимул" в 2021 планируется сдать 4,54 миллиона квадратных метров жилья. В настоящее время объем ввода по ней составляет 1,17 миллиона "квадратов" (25,8% от плана).