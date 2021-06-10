МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ввод жилья в России за пять месяцев 2021 года составил 27,4 миллиона квадратных метров, что на 23,6% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте правительства России.

"По состоянию на 1 июня 2021 года, по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 23,6%, что составляет 27,4 миллиона квадратных метров. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением выше, чем в среднем по стране", – приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В нем также указывается, что по программе "Стимул" в 2021 планируется сдать 4,54 миллиона квадратных метров жилья. В настоящее время объем ввода по ней составляет 1,17 миллиона "квадратов" (25,8% от плана).