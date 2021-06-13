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2021
https://1prime.ru/development/20210613/833921612.html
Эксперты объяснили, что изменится в программе льготной ипотеки с 1 июля
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Условия льготной ипотечной программы меняются в России с начала июля. Как говорят эксперты, жилищный рынок может кардинально поменяться под влиянием обновленного подхода к... ПРАЙМ, 13.06.2021
льготная ипотека, жилье, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Условия льготной ипотечной программы меняются в России с начала июля. Как говорят эксперты, жилищный рынок может кардинально поменяться под влиянием обновленного подхода к кредитованию. Об этом сообщает РБК.
Начиная с 1 июля, россияне смогут взять займ до 3 миллионов рублей под 7% годовых с первоначальным взносом в 15%. Эксперты считают, что заявленные корректировки имеют потенциал влияния на общую конъюнктуру рынка. В Центробанке надеются на снижение повышенного спроса в секторе, что в дальнейшем должно привести к снижению темпов роста цен на жилье.
Специалисты ЦИАН подсчитали, что ближе к окончанию этого года Москва увидит замедление ценового роста в диапазоне от 6% до 8%. Аналитики компании "Метриум", напротив, прогнозируют сохранение тренда на рост стоимости.
В свою очередь, данные Банка России свидетельствуют о том, что уровень среднедушевого дохода в стране в 2019 году позволял купить 6,8 "квадрата" на первичном рынке, но в прошлом году эта цифра по индикатору опустилась до 5,7 квадратных метров.