МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Условия льготной ипотечной программы меняются в России с начала июля. Как говорят эксперты, жилищный рынок может кардинально поменяться под влиянием обновленного подхода к кредитованию. Об этом сообщает РБК.

Начиная с 1 июля, россияне смогут взять займ до 3 миллионов рублей под 7% годовых с первоначальным взносом в 15%. Эксперты считают, что заявленные корректировки имеют потенциал влияния на общую конъюнктуру рынка. В Центробанке надеются на снижение повышенного спроса в секторе, что в дальнейшем должно привести к снижению темпов роста цен на жилье.

Специалисты ЦИАН подсчитали, что ближе к окончанию этого года Москва увидит замедление ценового роста в диапазоне от 6% до 8%. Аналитики компании "Метриум", напротив, прогнозируют сохранение тренда на рост стоимости.

В свою очередь, данные Банка России свидетельствуют о том, что уровень среднедушевого дохода в стране в 2019 году позволял купить 6,8 "квадрата" на первичном рынке, но в прошлом году эта цифра по индикатору опустилась до 5,7 квадратных метров.