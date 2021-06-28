МОСКВА, 28 июн – РИА Недвижимость. Российские застройщики, которые возводят жилье с применением эскроу-счетов, с 28 июня освобождаются от обязанности получать заключение о соответствии требованиям закона о долевом строительстве (ЗОС) перед началом продаж в проекте.

Ранее для привлечения денежных средств дольщиков в проект все компании должны были получать заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ). В октябре 2019 года Минстрой назвал эту меру избыточной в связи с переходом рынка на проектное финансирование и эскроу-счета, а также анонсировал ее отмену.

Заключение о соответствии являлось ни чем иным, как административным барьером, затягивающим девелоперский проект и откладывающим его старт как минимум на месяц, отметил заместитель руководителя юридического департамента ГК "Гранель" Максим Деев.

"Заключение о соответствии давало право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия. Если застройщик начинал продажи без этого документа, то он получал штраф до одного миллиона рублей. Теперь же с его отменой девелопер сможет открывать продажи на основании разрешения на строительство и проектной декларации. Покупка квартиры в новостройке останется безопасной, так как деньги дольщиков вносятся на эскроу-счета и не попадают к застройщику, пока объект не введут в эксплуатацию", — сказал он.

Данная мера является продолжением реформы системы долевого участия в строительстве, прокомментировала юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова. Она напомнила, что ранее государство строго контролировало застройщиков через получение этого документа, чтобы минимизировать риски для дольщиков.

"Сегодня защита дольщиков через механизм эскроу-счетов делает избыточным требование получать заключение о соответствии", — отметила она.

В текущих условиях рынка основную проверку застройщика проводит банк, который заинтересован в том, чтобы вся документация соответствовала закону, отметил в свою очередь адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. "Поэтому это вполне ожидаемая мера, снижающая административные барьеры", — сказал он.

Весьма своевременной отмену ЗОС назвала и коммерческий директор компании "А101" Анна Боим.

"Отмена обязательного получения ЗОС ускорит процесс вывода новых корпусов на рынок", — подытожила она.