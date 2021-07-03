МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в Москве в июне почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. Хуснуллин озвучил число ипотечных кредитов, выданных по льготной ставке

"В Москве средняя стоимость жилья осталась практически на уровне мая и составила 257 246 рублей за квадратный метр (+0,05%), за год недвижимость выросла в цене на 14,73%", — говорится в сообщении компании.

Не сильно дорожало жилье и в Санкт-Петербурге, там по итогам июня средняя стоимость квадратного метра увеличилась на символические 0,24% и составила 151 346 рубля за квадратный метр, годовой рост при этом достиг 18,54%.

В Саратове цена на вторичку выросла 0,04%, в Ростове-на-Дону – на 0,48%, в Краснодаре жилье стало дороже на 0,89%, выяснила компания.

"Рост цен на вторичном рынке замедлился. По итогам июня 2021 года в 20 крупнейших городах РФ отмечается в среднем уменьшение стоимости на 1,31%", — отмечают аналитики SRG.