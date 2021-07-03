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2021
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Аналитики рассказали, как изменились цены на вторичное жилье в июне
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Цены на вторичное жилье в Москве в июне почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. "В Москве средняя... ПРАЙМ, 03.07.2021
недвижимость, москва, цены, жилье, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в Москве в июне почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
"В Москве средняя стоимость жилья осталась практически на уровне мая и составила 257 246 рублей за квадратный метр (+0,05%), за год недвижимость выросла в цене на 14,73%", — говорится в сообщении компании.
Не сильно дорожало жилье и в Санкт-Петербурге, там по итогам июня средняя стоимость квадратного метра увеличилась на символические 0,24% и составила 151 346 рубля за квадратный метр, годовой рост при этом достиг 18,54%.
В Саратове цена на вторичку выросла 0,04%, в Ростове-на-Дону – на 0,48%, в Краснодаре жилье стало дороже на 0,89%, выяснила компания.
"Рост цен на вторичном рынке замедлился. По итогам июня 2021 года в 20 крупнейших городах РФ отмечается в среднем уменьшение стоимости на 1,31%", — отмечают аналитики SRG.