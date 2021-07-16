Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За первое полугодие цены на строящиеся квартиры в пределах старой Москвы (не учитывает предложения в Троицком и Новомосковском округах) выросли на 22%.
Причем во втором квартале темпы роста цен снизились, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса поиска жилья "Синица".
Основное подорожание пришлось на первый квартал, говорится в документе.
По мнению опрошенных изданием экспертов, в первом полугодии средний ценник в московских новостройках перешагнул психологический рубеж в 300 тысяч рублей за "квадрат". Это произошло в апреле.
Наиболее заметно за шесть месяцев 2021 года подорожали новостройки бизнес-класса — на 19%. Это 26,19 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру.
В комфорт-классе средняя стоимость лота выросла на 12% — до 12,6 миллиона.
В экономклассе — рост ценника составил 7% — до 8,36 миллиона рублей.
Большинство округов столицы за последний квартал демонстрировали положительную динамику цен на строящееся жилье.
Наиболее значительно средние цены за полгода выросли:
- в Северо-Восточном округе — 43%
- в Западном — плюс 20%
- Северо-Западном также плюс 20%.
Снижение цен в новостройках зафиксировано в Центральном округе — на 7%.
https://1prime.ru/development/20210716/834215925.html