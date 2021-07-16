МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За первое полугодие цены на строящиеся квартиры в пределах старой Москвы (не учитывает предложения в Троицком и Новомосковском округах) выросли на 22%. Названа сумма задолженности россиян на коммунальные услуги

Причем во втором квартале темпы роста цен снизились, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса поиска жилья "Синица".

Основное подорожание пришлось на первый квартал, говорится в документе.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в первом полугодии средний ценник в московских новостройках перешагнул психологический рубеж в 300 тысяч рублей за "квадрат". Это произошло в апреле.

Наиболее заметно за шесть месяцев 2021 года подорожали новостройки бизнес-класса — на 19%. Это 26,19 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру.

В комфорт-классе средняя стоимость лота выросла на 12% — до 12,6 миллиона.

В экономклассе — рост ценника составил 7% — до 8,36 миллиона рублей.

Большинство округов столицы за последний квартал демонстрировали положительную динамику цен на строящееся жилье.

Наиболее значительно средние цены за полгода выросли:

в Северо-Восточном округе — 43%

в Западном — плюс 20%

Северо-Западном также плюс 20%.



Снижение цен в новостройках зафиксировано в Центральном округе — на 7%.