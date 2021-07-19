МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Почти 3,5 тысячи семей получили государственные жилищные сертификаты по итогам первого полугодия 2021 года, сообщила пресс-служба Минстроя России.

"На улучшение их жилищных условий направлено 8,95 миллиарда рублей. В январе-июне Минстрой на 59,7% реализовал годовой объем средств, предусмотренных на обеспечение граждан государственными жилищными сертификатами (ГЖС)", — указывается в сообщении.

В нем уточняется, что всего в 2021 году сертификаты получат 5,7 тысячи семей, включая молодых ученых. Объем государственной финансовой поддержки составит 14,9 миллиарда рублей. Россиян предупредили о росте "коронавирусного" мошенничества

В сообщении также указывается, что лучший показатель по освоению средств, выделенных для предоставления сертификатов, достигнут по переселению с комплекса "Байконур" (94,3%). Среди регионов по оформлению и выдаче жилсертификатов лидируют Брянская, Иркутская, Мурманская, Ростовская, Самарская, Челябинская области.

Государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". За 24 года сертификаты получили более 330 тысяч семей, перед которыми у государства имелись жилищные обязательства.