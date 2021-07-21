МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2021 года в столице оформлено более 60 тысяч ипотечных договоров — максимум для этого периода за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в январе — июне 2021 года столичный Росреестр зарегистрировал 60 071 ипотечный договор на рынке жилья. Это первый случай за всю историю, когда за первые шесть месяцев года количество договоров превысило отметку в 50 тысяч. Москвичей предупреждают о нашествии квартирных "туристов"

В Росреестре отметили, что предыдущий максимум был зафиксирован в январе — июне 2019 года — более 42,3 тысяч договоров (показатель нынешнего года почти на 34,5% больше). За первые шесть месяцев 2020 года было зарегистрировано 38 184 договора (в январе — июне 2021 года на 44,5% больше).

Во втором квартале 2021 года в столице зарегистрировано 33 537 договоров ипотечного жилищного кредитования — на четверть (+26%) больше, чем в первом квартале (26 534). В июне в столице оформили 10 731 ипотечный договор, что в 1,1 раза (+9%) превышает майский показатель (9855).

Росту объемов ипотечного кредитования в первом полугодии способствовала льготная программа на новостройки.