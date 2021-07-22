Перед обновлением льготной ипотеки Москва поставила рекорд среднего чека кредита на жилье
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. За июнь текущего года в российской столице средний чек по ипотечному кредиту вырос до рекордных 6,5 миллиона рублей. За месяц он прибавил 400 тысяч рублей, пишет РБК.
Заемщики торопились взять кредит на квартиру по льготной ставке, а цены на недвижимость продолжали расти, объясняют опрошенные изданием эксперты.
За прошлый месяц средняя сумма ипотечного кредита в Москве и области выросла на 6% и составила 6,5 миллиона рублей. Это рекорд для столичного региона, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".
Рекорд установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по старым условиям, так как с 1 июля предельный лимит по таким кредитам установлен на уровне 3 миллиона рублей. Процентная ставка выросла с 6,5 до 7% годовых.
В Москве и области в июне еще можно было взять такую ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей. Такой же лимит был и у Петербурга и Ленобласти. Для остальных регионов — 6 миллионов рублей.
"Такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим, пожалуй, только с предновогодними рекордами, когда банки и застройщики проводят разного рода промоакции для выполнения годовых бизнес-планов", — отметили в пресс-службе "Эквифакса".
Средняя сумма ипотеки по России в целом выросла до 3,44 миллиона рублей против 3,26 миллиона рублей в мае.
Рекорды установлены и в других субъектах страны: средний чек без учета Москвы и Подмосковья составил 3,1 миллиона рублей, хотя раньше не превышал и 3 миллиона рублей.
https://1prime.ru/development/20210722/834268425.html