МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. За июнь текущего года в российской столице средний чек по ипотечному кредиту вырос до рекордных 6,5 миллиона рублей. За месяц он прибавил 400 тысяч рублей, пишет РБК. Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

Заемщики торопились взять кредит на квартиру по льготной ставке, а цены на недвижимость продолжали расти, объясняют опрошенные изданием эксперты.

За прошлый месяц средняя сумма ипотечного кредита в Москве и области выросла на 6% и составила 6,5 миллиона рублей. Это рекорд для столичного региона, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

Рекорд установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по старым условиям, так как с 1 июля предельный лимит по таким кредитам установлен на уровне 3 миллиона рублей. Процентная ставка выросла с 6,5 до 7% годовых.

В Москве и области в июне еще можно было взять такую ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей. Такой же лимит был и у Петербурга и Ленобласти. Для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

"Такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим, пожалуй, только с предновогодними рекордами, когда банки и застройщики проводят разного рода промоакции для выполнения годовых бизнес-планов", — отметили в пресс-службе "Эквифакса".

Средняя сумма ипотеки по России в целом выросла до 3,44 миллиона рублей против 3,26 миллиона рублей в мае.

Рекорды установлены и в других субъектах страны: средний чек без учета Москвы и Подмосковья составил 3,1 миллиона рублей, хотя раньше не превышал и 3 миллиона рублей.