МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне снизились на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 792 тысяч. Показатель мая был пересмотрен до 724 тысяч с 769 тысяч.