МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Второй квартал 2021 года стал рекордным по инвестиционному спросу на столичные новостройки массового сегмента с 2018 года. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость" со ссылкой на данные аналитиков "Бест-Новострой".

Рост числа инвесторов отмечают и в компаниях ЦИАН, "Миэль", "Донстрой" и "Пионер".

Доля частных инвесторов в столичных новостройках массового сегмента в 2018 году, по данным "Бест-Новострой", составляла 20%, во втором квартале 2021 года — порядка 30-35%. До 2020 года показатель не поднимался выше 20%, в 2020-м, после запуска программы льготной ипотеки на новостройки, составил 21-25%. Эта оценка учитывает не только покупку двух и более квартир одним покупателем, но и сделки по покупке одного лота с целью сохранения средств, пояснили аналитики "Бест-Новострой".

"Около 1,5 тысяч покупателей новостроек в месяц в 2020 году и 2-2,5 тысяч в 2021-м — это инвесторы, пришедшие на рынок именно за выгодными условиями, — отметила Ирина Доброхотова. — Если доля профессиональных инвесторов на рынке во втором квартале была не менее 2,5-3,5%, то доля частных — не менее 30-35%".

Управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Александр Москатов оценил долю инвесторов в новостройках массового сегмента во втором квартале 2021-го в 30%. "Сегодня основная часть инвесторов на первичном рынке недвижимости — это физические лица. Это и обыватели, которые считают, что хранить деньги в квадратных метрах надежнее, и профессиональные инвесторы, для которых вложения — это уже бизнес. Они пользуются консалтинговыми услугами риелторов, изучают рынок. Как правило, такие инвесторы входят в новостройки примерно с циклом 6-8 месяцев, после чего выходят из проектов с фиксированной прибылью. Их доля не превышает 5% в общем объеме сделок с новостройками", — сказал эксперт.

Большинство опрошенных "РБК-Недвижимостью" экспертов считают, что новых инвестиционных рекордов в 2021 году ждать не приходится — показатель уже пошел на спад. Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавил, что в мае доля сделок по покупке двух и более квартир в одном ЖК составила 11% — это минимальный показатель с начала 2020 года. "Последние месяцы инвестиционный спрос сокращается. Это связано с тем, что цены за последний год выросли на треть, что увеличило порог входа для инвесторов и снизило их уверенность, что цены могут вырасти еще выше. Еще одна причина — опережающими темпами дорожают именно новинки рынка, что еще больше снижает набор инвестиционных идей", — сказал эксперт.