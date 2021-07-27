МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Росреестр в первом полугодии 2021 года зарегистрировал в России 422,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 51% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

Самыми активными регионами стали Москва (68,3 тысячи), Московская область (60,6 тысячи), Санкт-Петербург (37,8 тысячи) и Краснодарский край (23,8 тысячи), отмечается в нем.

На вторичном рынке за шесть месяцев зарегистрировано 1,9 миллиона сделок — на 35,4% больше, чем в январе-июне прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. Среди регионов лидировали Краснодарский край (113,8 тысячи), Московская область (97,3 тысячи), Москва (79,8 тысячи) и Свердловская область (73 тысячи).

За полгода зарегистрировано 1,8 миллиона ипотечных сделок — на 41,5% больше результатов того же периода прошлого года. Больше всего ипотек приходится на Московскую область (157 тысяч), Москву (122 тысяч), Краснодарский край (108,4 тысячи), Санкт-Петербург (93,4 тысячи) и Республику Татарстан (58,2 тысячи).

Июнь 2021 года также завершился положительной динамикой. В этом месяце зарегистрировано 78,9 тысячи ДДУ — на 58% больше, чем годом ранее. Показатель по ипотечным сделкам – 319,5 тысячи (на 26% больше), а количество сделок на вторичном рынке за прошедший месяц выросло на 35%, составив 366,8 тысячи, добавляется в сообщении.