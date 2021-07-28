МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в июне 2021 года составил 7,7 миллиона квадратных метров, что на 34,9% больше результатов аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Как указывается в нем, во втором квартале введено 18,7 миллиона "квадратов" жилья (рост на 47,1% к аналогичному периоду прошлого года), в первом полугодии — 36,5 миллиона квадратных метров (рост на 29,7%).

"В июне возведено 646 многоквартирных домов. Населением построено 30,1 тысячи жилых домов. Всего построено 100,9 тысячи новых квартир", — уточняется в нем.

При этом за полгода построено 3,4 тысячи многоквартирных домов. Населением возведено 151,3 тысячи жилых домов, при этом всего построено 459,8 тысячи новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 20,2 миллиона "квадратов" или 55,5% от общего объема введенного жилья за шесть месяцев.

Как указывается в отчете, объем работ по виду деятельности "строительство" в первом полугодии составил 4 триллиона рублей (рост на 6,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года), во втором квартале — почти 2,5 триллиона рублей (прирост на 10,7%). В июне показатель составил триллион рублей, увеличившись на 15,7% к июню прошлого года.