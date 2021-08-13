МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Москва по итогам второго квартала 2021 года заняла шестое место в мире по темпам роста цен на элитное жилье, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank. ВТБ сообщил о двукратном росте спроса на апартаменты в России

В нем указывается, что в 46 проанализированных городах цены в среднем выросли на 8,2%, что является рекордным значением с 2008 года. На первом месте канадский Торонто (+27%), также в тройку лидеров вошли китайские Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%).

Москва оказалась на шестом месте, переместившись за год с четвертого (+17,6% за год, +6,5% за квартал). По итогам июня 2021 года показатель преодолел отметку в миллион рублей за квадратный метр. Санкт-Петербург поднялся с 36-го места на 12-ю строчку (цены за год выросли на 13,1%, за квартал – на 0,6%).

"Рынки жилья переживают самый необычный период восстановления после пандемии. Смягчение ограничений на перелеты, всплеск интереса и сделок среди местных покупателей и инвесторов, рост активности в преддверии сокращения каникул по гербовым сборам и общая переоценка образа жизни и работы – все это происходит на фоне низких процентных ставок по ипотеке. Мы ожидаем, что Лондон, Нью-Йорк, Париж и Дубай в третьем квартале поднимутся в рейтинге по мере ослабления ограничений на перемещения, а также роста спроса со стороны международных покупателей", — цитирует пресс-служба регионального директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марину Шалаеву. Мишустин утвердил компенсации господрядчикам за подорожание материалов

По данным компании, в Москве ряд объектов показывает сверхвысокий рост, интерес к дорогим лотам сохраняется, в том числе среди инвесторов. Аналитики ожидают, что столица будет сохранять высокие позиции в рейтинге до конца года.

В Петербурге, поясняется в сообщении, покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию. С одной стороны, конъюнктура рынка способствует повышению стоимости квартир, с другой, покупатели не торопятся приобретать жилье после его резкого подорожания.