МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в Москве установила новый рекорд, несмотря на ужесточение правил льготной ипотеки, означающее фактическое сворачивание в российской столице программы госсубсидирования покупок новостроек. Аналитики предсказали рост ставки по ипотеке на "вторичку" до 9%

Как сообщила пресс-служба столичного Росреестра, количество регистраций ипотечных кредитов в Москве выросло в июле по отношению к июню на 10% — до рекордных 11,86 тысячи договоров.

"В июле ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве, — более 11,8 тысячи зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30% превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48% количество таких договоров в 2019 году", — говорится в сообщении ведомства.

За семь месяцев 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 71,93 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 52% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

"В годовом выражении также нами фиксируется абсолютный рекорд — почти 72 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе-июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тысячи таких сделок", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова. Банки хотят удвоить выдачу семейной ипотеки в 2021 году

Правительство России весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%, вызвавшую бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. С июля льготную программу продлили на год, но с существенным изменением условий. Купить жилье в новостройке теперь можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 миллиона рублей. До этого лимит составлял 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти — 12 миллионов.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", российские банки в июле сократили выдачу ипотеки на треть по отношению к июню: всего в стране было оформлено 53,9 тысячи кредитов на общую сумму 177,8 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита сократился на 4,5% — до 3,3 миллиона рублей.