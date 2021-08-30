МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с "Российской газетой" рассказала, как россиянам улучшить жилищные условия, если ипотечный кредит еще не закрыт. Бизнес перевел россиянам более 100 миллионов рублей по номеру телефона

Ипотечный займ является долгосрочным обязательством. Человек, покупая жилье, не может предугадать, будет ли квартира удовлетворять всем запросам в будущем. Рождаются дети, хочется переехать в другой район или город, нужно увеличить жилплощадь, изменились доходы и так далее.

Как быть, если хочется избавиться от купленной несколько лет назад недвижимости и переехать в лучшие условия, но денег на досрочное погашение действующей ипотеки нет?

По мнению эксперта, оптимальный вариант — погашение ипотеки в ходе сделки купли-продажи.

В такой ситуации можно продать ипотечную квартиру и одновременно купить новую. Для этого нужно спросить разрешение у банка, так как ипотечная квартира находится в залоге.

Дайнеко назвала шаги, которые предстоит сделать выбравшим эту схему гражданам: