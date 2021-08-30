Эксперт Дайнеко рассказала, как улучшить жилищные условия с открытой ипотекой
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с "Российской газетой" рассказала, как россиянам улучшить жилищные условия, если ипотечный кредит еще не закрыт.
Ипотечный займ является долгосрочным обязательством. Человек, покупая жилье, не может предугадать, будет ли квартира удовлетворять всем запросам в будущем. Рождаются дети, хочется переехать в другой район или город, нужно увеличить жилплощадь, изменились доходы и так далее.
Как быть, если хочется избавиться от купленной несколько лет назад недвижимости и переехать в лучшие условия, но денег на досрочное погашение действующей ипотеки нет?
По мнению эксперта, оптимальный вариант — погашение ипотеки в ходе сделки купли-продажи.
В такой ситуации можно продать ипотечную квартиру и одновременно купить новую. Для этого нужно спросить разрешение у банка, так как ипотечная квартира находится в залоге.
Дайнеко назвала шаги, которые предстоит сделать выбравшим эту схему гражданам:
- Первым делом нужно уточнить в своем банке схему досрочного погашения ипотеки (в разных банках она может незначительно отличаться), а также сроки передачи закладной и оформления необходимых документов.
- Потом надо подать заявку на новый кредит, чтобы понимать, на какую стоимость будущего жилья можно рассчитывать.
- Нужно найти покупателя на свое жилье и подать в банк заявление о добровольной реализации залогового имущества для получения согласия на сделку, приложив к нему копии паспортов заёмщика и покупателя, предварительного договора купли-продажи квартиры с покупателем, договора о покупке заемщиком продаваемой квартиры. Когда согласие получено, в банке запрашивается справка об остатке долга по ипотеке к полному погашению.
- Надо подготовить необходимые для продажи квартиры документы.
- После одобрения нового ипотечного кредита — найти подходящее жилье.
- Когда все документы собраны и новая квартира выбрана, нужно ее одобрить для ипотеки в банке. После этого можно выходить на сделку.
- Покупатель "старой" квартиры при помощи системы безопасных расчетов или аккредитива кладет деньги для банка и для продавца. Ипотечный долг погашается, и с объекта недвижимости чуть позже снимается обременение.
- Далее следует регистрация сделки в Росреестре. Если после погашения ипотеки останутся деньги для продавца, он их получит только после госрегистрации договора купли-продажи в Росреестре (на основании выписки из ЕГРН).
- И последний этап — приобретение нового жилья по новому ипотечному договору.
https://1prime.ru/development/20210830/834551005.html