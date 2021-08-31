МОСКВА, 31 авг – РИА Недвижимость. Финансовые потери торговых центров Vegas и "Крокус Сити Молл", принадлежащих Crocus Group, с начала пандемии COVID-19 составили 35 миллионов долларов, рассказал РИА Недвижимость первый вице-президент компании Эмин Агаларов. Мошенники заработали на краже криптовалюты 1,5 миллиарда долларов

"В Vegas и "Крокус" за период пандемии мы потеряли около 40% постоянных посетителей. Если посещаемость каждого торгового центра за месяц достигала 1 миллиона человек, то в среднем во время ковидных ограничений она составляла 600 тысяч человек", — рассказал Агаларов.

Он добавил, что в августе посещаемость вернулась на показатели 2019 года, однако аналитики компании отмечают снижение покупательской способности на 20-25%.

"Если выручка заведений общепита, расположенных в наших ТЦ, снизилась незначительно, то продажи в направлении fashion упали минимум на 20%. Общие убытки за 16 месяцев составили 35 миллионов долларов", — добавил Агаларов.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".