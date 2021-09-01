ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Темп роста ипотеки в России по итогам текущего года будет ближе к верхней границе прогноза ЦБ в 20-24%, в результате чего задолженность населения перед банками достигнет 11,4-11,6 триллиона рублей, поделился прогнозом с РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего

По прогнозу ЦБ, темпы роста ипотеки в 2021 году составят 20-24% против 21,6% в прошлом году. При этом в июле банки снизили выдачи ипотечных кредитов по сравнению с июнем — на 15,3% в количественном и 20,5% в денежном выражении. В результате общий объем задолженности граждан по ипотеке достиг 10,77 триллиона рублей.

"Я вполне допускаю, что по итогам года мы увидим темпы роста ипотечного портфеля немного выше прошлогодних, ближе к верхней границе прогноза Банка России…. В нашем базовом прогнозе ипотечная задолженность в целом по рынку к концу года достигнет 11,4-11,6 триллиона рублей", — сообщил Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

Одной из основных причин высокого темпа роста ипотеки в текущем году первый зампред правления Сбербанка назвал эффект низкой базы, поскольку в первом полугодии 2020 года из-за коронакризиса и введенных ограничений спрос на ипотеку очень сильно просел. Кроме того, по его словам, способствовать росту портфеля будет и сохранение относительно низких ставок.

По данным ЦБ, в июле средняя ставка по ипотеке подскочила сразу на 0,6 процентного пункта — до 7,67% годовых, однако она по-прежнему находится вблизи многолетних минимумов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.