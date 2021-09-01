МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, которая используется для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, теперь будет рассчитываться по новой методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ Минстроя на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

В письме, подписанном замглавой ведомства Никитой Стасишиным, разъясняется, что Минстрой разработал новую методику определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России. Этот метод предусматривает расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на основании средневзвешенной цены 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам.

Как уточняют в Минстрое, в соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, например по Пензенской области на IV квартал текущего года, составит 48 017 руб. (+17,4% к показателю IV квартала этого года по действующей методике).

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в период с 2019 по 2024 год из федерального бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья планируется направить 406,07 миллиардов рублей исходя из пропорции софинансирования 97 и 7% из средств региональных бюджетов.

В настоящее время средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам, средней стоимости строительства, средней стоимости 1 квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" и с учетом индекса-дефлятора (позволяет исчислять динамику физического объема валового национального продукта, фонда накопления, потребления и так далее).