МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский спрос на покупку квартир и апартаментов в Дубае по итогам июля 2021 года вырос на 171% по сравнению с показателем за тот же период 2020 года и на 138% к июлю 2019-го. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала Emirates.Estate. Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Значительный рост покупательского интереса со стороны россиян эксперты зафиксировали по итогам семи месяцев. Так, в период с января по июль 2021 года спрос вырос более чем в два раза (на 113%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что в Дубае, несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, продолжается активное строительство. Во втором квартале текущего года в городе ввели в эксплуатацию почти 6,65 тысячи квартир и 1,5 тысячи вилл.

Рост числа сделок с недвижимостью в Дубае напрямую связывают с активизацией иностранного спроса, включая российский. Всего в период с марта по июнь продажи жилой недвижимости в городе принесли 8,4 миллиарда долларов (614 миллиардов рублей), тогда как в предыдущем квартале результат равнялся 5,6 миллиарда долларов (409 миллиардов рублей).