Недвижимость в последний год сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Жилая недвижимость в последний год сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жилье, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркки, без учета Москвы в топ городов России по росту средних цен на квадратный метр на "первичке" за год вошли Туапсе (132 тысячи рублей за "квадрат", прирост с августа 2020 года — 120%), Новороссийск (135 тысяч, +118%), Краснодар (110 тысяч, +115%), Сочи (271 тысяча, +113%), Геленджик (185 тысяч, +105 %), Анапа (135 тысяч, +93%) и Кисловодск (95 тысяч, +73%).
Она отметила, что большинство из этих городов расположены в туристически привлекательных локациях, поэтому часто приобретающие в собственность квартиры люди рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду.
В то же время руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов указал на парадоксальную тенденцию, говоря о том, что в целом, несмотря на рост цен (как в курортных регионах, так и в городах с ограничениями по выводу нового предложения), доходность вложений в недвижимость снижается. Цены на жилье устойчиво растут в России последние 15 месяцев (это касается и первичного, и вторичного рынков), а ставки аренды стагнируют.
"Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, "вторичка" подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли 4%, при этом есть и локации, где они снизились", — прокомментировал представитель "Циан".
Инвесторам, купившим новостройки на старте льготной ипотеки, не так просто их выгодно перепродать, считает аналитик, а сценарий "сдавать в аренду" во многих городах стал сопоставим с доходностью по депозитам (в среднем по городам-миллионникам доходность от сдачи в аренду – 5,6%, а по депозитам — около 5%).
https://1prime.ru/development/20210909/834648154.html