МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Жилая недвижимость в последний год сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жилье, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Экспорт европейского газа на Украину достиг рекордного объема

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркки, без учета Москвы в топ городов России по росту средних цен на квадратный метр на "первичке" за год вошли Туапсе (132 тысячи рублей за "квадрат", прирост с августа 2020 года — 120%), Новороссийск (135 тысяч, +118%), Краснодар (110 тысяч, +115%), Сочи (271 тысяча, +113%), Геленджик (185 тысяч, +105 %), Анапа (135 тысяч, +93%) и Кисловодск (95 тысяч, +73%).

Она отметила, что большинство из этих городов расположены в туристически привлекательных локациях, поэтому часто приобретающие в собственность квартиры люди рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду.

В то же время руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов указал на парадоксальную тенденцию, говоря о том, что в целом, несмотря на рост цен (как в курортных регионах, так и в городах с ограничениями по выводу нового предложения), доходность вложений в недвижимость снижается. Цены на жилье устойчиво растут в России последние 15 месяцев (это касается и первичного, и вторичного рынков), а ставки аренды стагнируют.

"Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, "вторичка" подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли 4%, при этом есть и локации, где они снизились", — прокомментировал представитель "Циан".

Инвесторам, купившим новостройки на старте льготной ипотеки, не так просто их выгодно перепродать, считает аналитик, а сценарий "сдавать в аренду" во многих городах стал сопоставим с доходностью по депозитам (в среднем по городам-миллионникам доходность от сдачи в аренду – 5,6%, а по депозитам — около 5%).