МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Спрос на квартиры-студии в Москве резко вырос. Из-за роста цен на недвижимость покупатели, ранее планировавшие купить "однушки", переориентировались на более компактное жилье. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко. Эксперты объяснили, что происходит с ценами на квартиры в Москве

Он объяснил, что "интерес к студиям всегда был высок, а сейчас он увеличился на фоне быстрого роста цен. Также студии очень удобны для инвесторов: стоят они меньше, а сдавать в аренду их можно почти по цене обычной "однушки" — выгода и быстрая окупаемость вложений налицо".

Согласно информации Луценко, в среднем студия в Москве на вторичном рынке сейчас стоит 7,7 миллиона рублей, прирост цены за последние 12 месяцев составил 15%. В Московской области стандартный лот этого типа обойдется в 3,43 миллиона рублей (плюс 29% за год). "Это при том, что рост цен на обычные квартиры на "вторичке" в среднем составил 11,2% по Москве и 19,5% по Подмосковью", — отметил он.

На "первичке" московская студия стоит в среднем 6,75 миллиона рублей (плюс 35% за год), в Московской области — 3,16 миллиона рублей (плюс 33% за год).

Луценко предупредил, что рост спроса на студии не бесконечен, поскольку они подходят только для определенных групп покупателей. "Избыток доли студий в проектах негативно отражается на имидже новостроек. Ведь в студиях живут или молодежь, или маргиналы, там постоянно меняются арендаторы. Покупатели других типов квартир знают это и обращают на это внимание при покупке", — подытожил он.