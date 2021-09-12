МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На вторичном рынке жилой недвижимости в сентябре 2021 года цены замедлили рост, пишет "Коммерсант".

Продавцы на фоне охлаждения спроса по стороны покупателей начали пересматривать стоимость лотов, а также повышать скидки.

Средняя стоимость жилья на "вторичке" в 16 крупнейших городах России в настоящее время составляет 91,9 тысячи рублей за квадратный метр.

По сравнению с августом показатель вырос всего на 0,9%, по отношению к прошлому 2020 году — на 16%, следует из данных ЦИАН.

Как рассказал изданию директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, старый жилой фонд постепенно отвоевывает долю рынка у новостроек, которую он потерял из-за введения весной прошлого года программы льготой ипотеки.

По мнению риелтора, еще в июне доля готовых квартир составляла 58,4% в структуре запросов. Сейчас — выросла до 63,9%.

Хусаинов пояснил также, что динамика роста цен замедляется. Средний размер дисконта при заключении сделок — напротив — за три месяца увеличился с 2,7% до 3,1%.

Он прогнозирует, что в ближайшей перспективе рынок столкнется с стагнацией средних ценовых показателей.