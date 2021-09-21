МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк выставил на продажу 19 торговых центров в разных субъектах России. Как пишет РБК, все они были получены банком за долги от владельца столичного развлекательного парка "Остров мечты".

От реализации этих активов Сбербанк рассчитывает выручить почти 22 миллиарда рублей.

Как следует из объявлений на сайте продажи залогового и непрофильного имущества банка, всего в планах компании продать 19 ТЦ.

В пресс-службе уточнили, что реализовать активы планируется "через конкурентную процедуру".

К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, отметили в банке и добавили, что информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет опубликована "после согласования".

Выставленные на продажу ТЦ ранее принадлежали группе "Регионы", которая также владеет столичным торгово-развлекательным комплексом "Остров мечты". В мае текущего года контроль над этими объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство.

Сеть из 14 торговых центров "Сибирский городок" в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 тысячи кв. метров планируется продать единым лотом за 8,2 млрд рублей.

Торговые центры "Июнь" продаются отдельными лотами. Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах площадью 175 тысяч кв. метров — за 5,06 млрд рублей.

В остальных торговых центрах предлагается выкупить права требования долга:

в ТРЦ "Июнь" в Санкт-Петербурге — за 4 млрд рублей,



в Череповце — почти за 1,6 млрд рублей,



в Красноярске — за 1,5 млрд рублей,



в Уфе — за 1,4 млрд рублей.



Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд рублей.