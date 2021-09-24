МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рост цен на квартиры в российских новостройках в предстоящие месяцы продолжится. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова общественного уполномоченного по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилла Кулакова. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на треть

Эксперт отметил, что себестоимость строительства за этот год прибавит 18% в основном из-за беспрецедентного роста цен на строительные материалы. "Цены на бетон за год выросли на 12%, утеплители подорожали на 15%, фанера — почти на 50%", отметил Кулаков. Также заметно прибавили в цене изделия из металла и дерева.

Эксперт указал на то, что, по его мнению, завышать цены производителям строительных материалов позволил ажиотажный спрос на недвижимость.

"В среднесрочной перспективе у застройщиков могут возникнуть трудности с завершением проектов из-за высокой стоимости стройматериалов. Это, в свою очередь также послужит фактором если не роста, то сохранения текущих цен на недвижимость", — резюмировал Кулаков.