МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россиянам рассказали об итогах ценовой политики в третьем квартале 2021 года на первичном рынке недвижимости. Так, городами с самыми подорожавшими квадратными метрами в новых домах стали Сочи (+28,7%) и Краснодар (+27,2%). Об этом написала "Лента.ру" со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками федерального портала "Мир квартир". Эксперт предупредил о рисках при вложении в коммерческую недвижимость

Риелторы перечислили российские города-лидеры по росту цен на новостройки с июля по сентябрь текущего года, беря в расчет объекты в 70 поселениях с числом жителей более 300 тысяч человек. Курортная территория Сочи возглавила список, на это повлиял введенный властями города мораторий на строительство до утверждения обновленного генплана, отметили эксперты.

Отмечается, что в десятку городов с наиболее заметно подорожавшими лотами на первичном рынке в третьем квартале также вошли Мурманск (+15,3%), Астрахань (+14,9%), Брянск (+14,8%), Омск (+14,3%) и Грозный (+13,6%).

В Москве цена "квадрата" с июля по сентябрь упала на 3,9%, а в Санкт-Петербурге — на 0,7%. Подешевела жилплощадь в Туле (-3,4%) и в Махачкале (-0,1%).

Что же касается падения средней стоимости квартир, то оно также было зафиксировано в нескольких городах из выборки по стране. Это Нижний Тагил (-8,2%), Москва (-7,8%), Тула (-7,1%), Якутск (-4,3%) и Киров, где объекты в новостройках за три месяца подешевели на 2%. Средняя стоимость квадратного метра по стране выросла за квартал на 8% до 85,9 тысячи рублей, цена квартиры — на 7,6%, до 4,8 миллиона рублей.

Напомним, что себестоимость жилья в России складывается из целого ряда составляющих, в том числе платы за строительно-монтажные работы и земельный участок, за подведение к дому инженерных сетей, расходов на изыскательные и проектные работы, благоустройство, издержек застройщиков из-за перехода на эскроу-счета.