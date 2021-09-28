МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Совет при президенте России по совершенствованию гражданского законодательства выдвинул предложение отдавать многодетным семьям роскошное жилье, изымаемое у чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщила "Российская газета".

На отзыв в совет поступил пакет законопроектов, которым предлагается реализовывать роскошную недвижимость чиновников на торгах. Отмечается, что "роскошными" именуются те дома и квартиры, площадь которых превышает 100 квадратных метров, а рыночная стоимость в два и более раз больше средней стоимости жилья по конкретному региону.

На сегодняшний день такие объекты передаются в жилищный фонд социального использования. Как отмечает "Российская газета", технически в них можно расселить очередников. Но сторонники реализации роскошной недвижимости через аукционы считают, что льготникам такое жилье не нужно — содержать его слишком дорого.

Совет при президенте РФ по совершенствованию законодательства, в свою очередь, с таким мнением не согласился. Его члены отметили, что просторные квартиры подойдут многодетным семьям, а в изъятых усадьбах можно открывать социальные учреждения, например, школы, детские сады и дома творчества. Эксперты считают, что если больше очередников начнут получать роскошное жилье, борьбу с коррупцией можно будет назвать успешной.