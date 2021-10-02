МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Юристы объяснили рост земельного налога в некоторых регионах. Это произошло в результате повышения кадастровой стоимости земли в ряде регионов России, пишет РИА Недвижимость.

"Опыт проведения предыдущих оценок кадастровой стоимости показывает, что она, как правило, меняется в сторону увеличения. Иногда – резкого. Так, к примеру, по итогам переоценки, проведенной в Новосибирской области, стоимость земельных участок в отдельных случаях возросла в 40 раз", — цитирует издание председателя комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки нацобъединения СРО оценщиков "Союз СОО" Кирилла Кулакова.

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Ждет переоценки кадастровой стоимости земельных участков Московская область. Партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Александр Кадетов уточнил, что переоценку должны были провести в 2021 году, но ее результаты еще не утверждены.

"По общему правилу, оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости может производиться не ранее чем через три года (в городах федерального значения — не ранее чем через два года) и не позднее чем через пять лет с года последней оценки. В связи с этим, нельзя исключить, что некоторые объекты были переоценены в автоматическом режиме по истечении указанных сроков", — сказал собеседник издания.

Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер компании "Легес-Бюро" Мария Спиридонова предположила, что повышение земельного налога в 2021 году произошло "из-за исчисления земельного налога вследствие применения новых результатов государственной кадастровой оценки земель".

Кулаков посоветовал обратиться за обжалованием результатов кадастровой оценки. По его мнению, суды часто встают за сторону налогоплательщиков. 80% решений выносится в их пользу, сказал эксперт.