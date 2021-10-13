МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. За год средний ежемесячный платеж по ипотеке в России вырос на 14% и составил 18,8 тысячи рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий главы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой.

По ее информации, средняя сумма кредитов достигла 2,9 миллиона рублей, увеличившись на 1%, а их сроки — на 10%. Так, в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж.

В пресс-службе Райффайзенбанка объяснили, что россияне стали больше платить за ипотеку из-за подорожания жилья, притом что размер первоначального взноса сохранился на уровне 15-20%. Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

Заместитель генерального директора "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов, в свою очередь, отметил, что за год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20 до 40% в Центральном федеральном округе и до 30% в регионах.

Решетникова же считает, что "долговая нагрузка заемщиков стала более ощутимой, так как за год их доходы не показали такой динамики роста". Таким образом, у них меньше свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов.

"Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно", отметила она.