МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ разработало проект стратегии, которая направлена на повышение обеспеченности жильем россиян. Согласно планам этого ведомства, за счет увеличения ввода новых домов на один миллиард квадратных метров к 2030 году на каждого человека в стране будет приходиться около 34 "квадратов". Об этом сообщает РИА Новости. В России могут появиться дома со встроенными огородами

По данным Минстроя, совокупная площадь жилфонда России на конец 2020 года достигла 3,9 миллиарда квадратных метров. Причем из них 2,4 миллиарда — в многоквартирных домах. То есть получается, что на одного человека, проживающего на территории страны, приходится 26,9 квадратного метра. При реализации плана строительства нового жилья до конца десятилетия получится достигнуть уровня в 33,8 "квадрата" на человека, подчеркнули в ведомстве.

Составители проекта стратегии считают, что на сегодняшний день обеспеченность жилплощадью россиян ниже среднего по Восточной Европе (где на человека приходится 35 "квадратов"). В 21 регионе страны по итогам прошлого года показатель упал до 21,3 квадратного метра и менее.

Текст стратегии в настоящее время находится на стадии общественных обсуждений, которые завершатся 31 октября.