Министерство строительства: к 2030 году на каждого человека в стране будет приходиться 34 "квадрата"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ разработало проект стратегии, которая направлена на повышение обеспеченности жильем россиян. Согласно планам этого ведомства, за счет увеличения ввода новых домов на один миллиард квадратных метров к 2030 году на каждого человека в стране будет приходиться около 34 "квадратов". Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Минстроя, совокупная площадь жилфонда России на конец 2020 года достигла 3,9 миллиарда квадратных метров. Причем из них 2,4 миллиарда — в многоквартирных домах. То есть получается, что на одного человека, проживающего на территории страны, приходится 26,9 квадратного метра. При реализации плана строительства нового жилья до конца десятилетия получится достигнуть уровня в 33,8 "квадрата" на человека, подчеркнули в ведомстве.
Составители проекта стратегии считают, что на сегодняшний день обеспеченность жилплощадью россиян ниже среднего по Восточной Европе (где на человека приходится 35 "квадратов"). В 21 регионе страны по итогам прошлого года показатель упал до 21,3 квадратного метра и менее.
Текст стратегии в настоящее время находится на стадии общественных обсуждений, которые завершатся 31 октября.
https://1prime.ru/development/20211013/834952267.html