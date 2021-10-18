Доступность жилья в России упала впервые за двенадцать лет
"Коммерсант": доступность жилья в России снизилась впервые за двенадцать лет
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. После 12 лет увеличения доступности недвижимости в России, в прошлом году этот показатель резко изменился в обратную сторону. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на фонд "Институт экономики города" (ИЭГ).
Отмечается, что для приобретения квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года. Это на 5,7% больше, чем в допандемийном 2019 году. Заметнее всего новостройки подорожали в Северной Осетии (на 30%), Амурской области (на 25%) и Республике Алтай (на 20%).
Эксперты считают, что данное положение дел связано как с введением льготной ипотеки, так и с сокращением доходов россиян.
Более того: в ИЭГ отметили, что девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен и увеличения доступности жилья.