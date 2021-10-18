МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. После 12 лет увеличения доступности недвижимости в России, в прошлом году этот показатель резко изменился в обратную сторону. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на фонд "Институт экономики города" (ИЭГ). Адвокат предупредил россиян о штрафах и рисках лишиться квартиры

Отмечается, что для приобретения квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года. Это на 5,7% больше, чем в допандемийном 2019 году. Заметнее всего новостройки подорожали в Северной Осетии (на 30%), Амурской области (на 25%) и Республике Алтай (на 20%).

Эксперты считают, что данное положение дел связано как с введением льготной ипотеки, так и с сокращением доходов россиян.

Более того: в ИЭГ отметили, что девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен и увеличения доступности жилья.