2021-10-19T17:20:31+03:00
2021-10-19T17:20:31+03:00
2021-10-19T17:20:31+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20211019/834995281.html
В "Москва-Сити" горит башня "Меркурий"
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В "Москва-Сити" в башне "Меркурий" произошел пожар, люди уже эвакуированы из здания, передает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей ряда компаний-арендаторов башни... ПРАЙМ, 19.10.2021
бизнес, новости, недвижимость, недвижимость, москва
https://1prime.ru/images/83229/65/832296564.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/65/832296564.jpg
https://1prime.ru/images/83229/65/832296561.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/65/832296561.jpg
https://1prime.ru/images/83229/65/832296558.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/65/832296558.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В "Москва-Сити" в башне "Меркурий" произошел пожар, люди уже эвакуированы из здания, передает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей ряда компаний-арендаторов башни.
Источники сообщили, что возгорание произошло на 23-м этаже, возможно, из-за короткого замыкания.
В настоящий момент все люди, находящиеся в здании – несколько сотен человек – выведены наружу. На месте работают представители экстренных служб, добавили собеседники агентства.