МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В "Москва-Сити" в башне "Меркурий" произошел пожар, люди уже эвакуированы из здания, передает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей ряда компаний-арендаторов башни.

Источники сообщили, что возгорание произошло на 23-м этаже, возможно, из-за короткого замыкания.

В настоящий момент все люди, находящиеся в здании – несколько сотен человек – выведены наружу. На месте работают представители экстренных служб, добавили собеседники агентства.