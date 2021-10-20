МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Покупатели и арендаторы обходят стороной квартиры, если по соседству с ними проживают граждане с "синдромом Плюшкина", маргиналы, скандальные пенсионеры и знаменитости, рассказали риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

Маргинальные соседи способны сделать квартиру менее привлекательной для покупателя — уже при беглом взгляде на подъезд у потенциального клиента может сложиться негативное впечатление. Конечно, это является поводом для торга, размер которого составляет 1-2%, рассказал генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, случается, что из-за неприятных соседей полностью блокируется сделка — становится невозможно продать квартиру даже в том случае, если для покупателя она является единственным вариантом, который соответствует всем другим его требованиям. Если же клиент все же соглашается на покупку, размер дисконта может составить 15%.

Также она отметила, что самая опасная для сделок категория нежелательных соседей — психически нездоровые люди. Например, страдающие манией собирательства.

"Сложно жить в подъезде с людьми с так называемым "синдромом Плюшкина". Из-за определенных девиаций у них возникает страсть к накопительству, иногда приобретающая совершенно невообразимые формы: бывают случаи, когда квартира под потолок забита старыми вещами и мусором", — констатирует управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

В то же время, по ее словам, встречаются сложности и при продаже объектов высокого класса, где проживают представители «золотой молодежи». Ведь нередко их поведение непредсказуемо, из-за чего возникают конфликтные ситуации. А кроме того, к нежелательным соседям иногда относят и звезд шоу-бизнеса и других известных людей, поскольку они часто устраивают шумные вечеринки со множеством гостей и пользуются повышенным вниманием поклонников.

Конечно, серьезно препятствуют продажам квартир соседи-скандалисты. Как отмечает эксперт офиса "Миэль "Сущевский" Марина Федорова, люди не желают жить рядом с воинственными и подозрительными бабушками, бдящими за соседями не только с лавочек у подъезда, но и через дверной глазок, а также с соседями "с хорошим слухом", которые категорически не выносят никакого постороннего шума.