МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Число сделок по купле-продаже жилья в московском регионе может упасть на 15% в ноябре из-за объявленного локдауна, считают опрошенные РИА Недвижимость риелторы. В России сократилась выдача ипотечных кредитов

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября, также предписывающее приостановить работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости. Аналогичные меры на территории Московской области ввел губернатор региона Андрей Воробьев.

Число сделок по купле-продаже жилья в Москве и Московской области в связи с объявленным локдауном может упасть на 15% в ноябре, считает руководитель отделения "Смоленская" агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ирина Комина. Однако, по ее предположениям, тренд будет носить временный характер.

В дни перед локдауном ожидается увеличение числа регистраций, отметила директор по поддержке риелторского бизнеса "Миэль" Юлия Федулаева. "Люди торопятся быстрее закрыть сделку и получить зарегистрированный пакет документов. В период локдауна могут быть перебои, перерывы, технические трудности в виду непонимания графика работы наших госучреждений", — прокомментировала она.

При неработающих МФЦ сделки, подаваемые в Росреестр через этот канал, будут перенесены, отметил в свою очередь руководитель сервиса "Циан.Сделка" Андрей Критилин. Доступность жилья в России упала впервые за двенадцать лет

"По нашим сведениям и по опыту предыдущих локдаунов сам Росреестр будет работать в период с 28 октября по 03 ноября. Сделки, поступающие по электронному каналу, ведомство регистрировать будет", — выразил мнение он.

Именно электронная регистрация сделок спасет в это сложное время рынок, согласилась управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. "Во-первых, это заметно упростило оформление сделок. Во-вторых, подобный формат позволил сократить посещение банков и органов власти, что особенно актуально в период пандемии", — подытожила она.